Ющенко с митрополитом Владимиром обсудили как духовное, так и материальное

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с Предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Владимиром и епископатом Украинской православной церкви.

Как сообщает официальное интернет-представительство главы государства, во время встречи обсуждались вопросы отношений между государством и церковью, а также межправославных отношений в Украине.

В начале встречи В.ЮЩЕНКО отметил, что как глава государства заинтересован в налаживании конструктивного сотрудничества между государством и церковью. «Когда мы говорим об отношениях Государство – Церковь, я их вижу как исключительно партнерские», – отметил он.

Говоря о вопросе межконфессиональных отношений в Украине, глава государства отметил, что путь к преодолению раскола украинского православия – Украинская Поместная православная церковь. Президент убежден, что это могло бы укрепить украинскую государственность как таковую. «Проблематика гармонизации межконфессиональных отношений и проблематика становления Украинского государства для меня являются понятиями тождественными, по крайней мере, взаимосвязанными», – отметил глава государства. Он выразил уверенность, что построение Поместной церкви – «светлая цель, о которой мечтает каждое духовное лицо и каждый верующий». «Убежден, что все понимают, что это обязательно произойдет», – добавил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства подчеркнул, что вокруг этого вопроса существуют много спекуляций и недоразумений. В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил, что Поместная церковь – «идея не против кого-то, это идея, как собрать вместе украинцев, возможно, наиболее духовно преданных идее соборной Украины». «Это дорога национального значения, а не вопрос, касающийся кучки людей», – сказал он.

При этом Президент подчеркнул, что, бесспорно, на этом пути существует «ряд сложностей и опасностей». И реализация этой идеи невозможна без изменения «политики взаимного межконфессионального игнорирования и взаимных нападений, на политику взаимосуществования и толерантности».

В.ЮЩЕНКО отметил, что понятным является то, что эту дорогу должны пройти сами верующие, без вмешательства государства. «Это вопрос – исключительно диалога церквей и верующих. В то же время государство в этом процессе может быть стороной, которая не будет формировать искусственные барьеры и преграды, а будет формировать толерантную атмосферу в этом диалоге», – отметил Президент.

На встрече также были обсуждены сложные вопросы развития УПЦ. В частности, речь шла о выделении земельных участков для построения храмов, реституции церковного имущества, взаимоотношениях епископата и органов власти на местах.