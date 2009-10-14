Срочное изготовление загранпаспортов подорожало

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что повышение цен на срочное изготовление загранпаспортов связано с себестоимостью их доставки из Киева в регионы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на пресс-конференции в Киеве.

В то же время он допустил, что это повышение не отразится как-то серьезно на гражданах, в том числе из-за того, что сегодня приблизительно на 2/3 упало количество заявок от граждан Украины на получение загранпаспортов.