Вооруженное ограбление банка совершено в Запорожье

В Запорожье совершено вооруженное нападение на отделение банка.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры г. Запорожье, "сегодня около полудня неизвестный вошел в помещение отделения одного из банков в Коммунарском районе Запорожья и, угрожая сотрудникам отделения пистолетом, потребовал выдать ему все имеющиеся в банке деньги".

По словам собеседника агентства, по предварительным данным, добычей злоумышленника стала сумма, эквивалентная 60 тыс. грн.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.