Вооруженное ограбление банка совершено в Запорожье
21:18, 14 октября 2009Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Запорожье совершено вооруженное нападение на отделение банка.
Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры г. Запорожье, "сегодня около полудня неизвестный вошел в помещение отделения одного из банков в Коммунарском районе Запорожья и, угрожая сотрудникам отделения пистолетом, потребовал выдать ему все имеющиеся в банке деньги".
По словам собеседника агентства, по предварительным данным, добычей злоумышленника стала сумма, эквивалентная 60 тыс. грн.
По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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