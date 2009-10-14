УБОП и СБУ изъяли большую партию наркотиков

В Харькове сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и Службы безопасности Украины изъяли большую партию наркотиков.

Как сообщили УНИАН Департаменте связей с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел Украины, вчера, 13 октября, во время проведения совместной операции сотрудниками УБОП Главного управления МВД в Харьковской области и областного управления СБУ задержан 32-летний житель областного центра, в автомобиле которого обнаружены 2 тысячи таблеток «трамадола». Проводя обыск в помещении задержанного, оперативники изъяли еще 120 тысяч таблеток «трамадола», тысячу таблеток «экстази» и один килограмм амфетамина.

В ходе проведения этой спецоперации также был задержан 45-летний гражданин Российской Федерации. У задержанного изъяты 2 тысячи таблеток «трамадола».

В настоящее время все изъятые наркотические средства направлены в Научно-исследовательский криминалистический центр ГУ МВД Украины в Харьковской области для проведения соответствующих экспертиз.