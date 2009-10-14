Нафтогаз обещает возобновить прокачку нефти в Европу за сутки

ОАО «Укртранснафта» на протяжении суток планирует возобновить прокачку нефти по магистральным нефтепроводам «Дружба» и «Броды–Одесса» в штатном режиме после возобновления электроснабжения нефтеперекачивающих станций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что аварийные бригады областных энергопоставляющих компаний проводят аварийно-восстановительные работы для ремонта ЛЭП, поврежденных в результате ненастья.

Работу бригад осложняет то, что поврежденные участки ЛЭП находятся в труднодоступной горной местности. Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы главных управлений Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

ОАО «Укртранснафта» прилагает усилия для недопущения срыва графика поставки нефти в направлении Чехии, Словакии, Венгрии и налива танкеров на морской нефтяной терминал «Пивденный».

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2009 года в 18:36 произошло полное обесточивание обеих линий 110 кВ электропитания НПС «Карпаты» нефтепровода «Дружба», что привело к остановке снабжения нефти в Словакию, Венгрию и Чехию. Причина отказа – повреждение на линиях 110 кВ ОАО «Львовоблэнерго». Линия 110 кВ на участке «Воловец–Скотник–Бескид–Лавочное», которая принадлежит ОАО «Закарпатьеоблэнерго», была повреждена ранее.

14 октября т.г. в 04:14 произошло полное обесточивание обеих линий 110 кВ электропитания нефтеперерабатывающей станции «Броды» нефтепровода «Дружба», что привело к остановке перекачивания нефти по маршруту «Броды–Пивденный». Причина отказа – повреждение на линях 110 кВ ОАО «Львовоблэнерго» и 220 кВ НЭК «Укрэнерго». Наличие свободной емкости на НПС «Броды» позволяет осуществлять принятие нефти из Беларуси до 3:00 15 октября 2009 года.

Оборудование нефтеперекачивающих станций и линейной части нефтепровода «Дружба» ОАО «Укртранснафта» находится в рабочем состоянии и при подаче электропитания перекачивание нефти будет немедленно возобновлено.