Во Львове практически остановился городской транспорт

Во Львове троллейбусы и трамваи переведены в специальный режим работы из-за массовой остановки, вызванные поломками двигателей.

Об этом УНИАН сообщили в центральной диспетчерской КП «Львовэлектротранс».

Трамваи и троллейбусы курсируют с большими временными перерывами, а на участке улиц Сахарова-Горбачевского – к центру города, движение полностью прекращено.

В диспетчерской проинформировали, что большое количество воды не успевает стекать в дождеприемники и заливает электрооборудование в троллейбусах и трамваях.