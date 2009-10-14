Во Львове практически остановился городской транспорт
14:37, 14 октября 2009Общество
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Вода не успевает уходить
Во Львове троллейбусы и трамваи переведены в специальный режим работы из-за массовой остановки, вызванные поломками двигателей.
Об этом УНИАН сообщили в центральной диспетчерской КП «Львовэлектротранс».
Трамваи и троллейбусы курсируют с большими временными перерывами, а на участке улиц Сахарова-Горбачевского – к центру города, движение полностью прекращено.
В диспетчерской проинформировали, что большое количество воды не успевает стекать в дождеприемники и заливает электрооборудование в троллейбусах и трамваях.
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