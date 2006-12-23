Туркмения выполнит все обязательства по поставкам нефти и газа

Исполняющий обязанности президента Туркмении Гурбангулы БЕРДЫМУХАММЕДОВ на заседании комиссии по проведению похорон, заверил, что Ашхабад выполнит все обязательства по поставкам нефти и газа. Об этом сообщают РИА «Новости», со ссылкой на выступление Г.БЕРДЫМУХАММЕДОВА, которое транслировало государственное телевидение.

"Пусть иностранные потребители нашей нефти и газа не беспокоятся. Туркмения будет строго соблюдать взятые обязательства, и никакие события не смогут повлиять на наши поставки. Здесь установлен жесткий контроль со стороны правительства", - заявил Г.БЕРДЫМУХАММЕДОВ

И.о. президента перешел с туркменского языка на русский, когда он делал заявление по поставкам газа и нефти.

Как сообщал УНИАН, президент Туркменистана Сапармурат Ниязов скончался в ночь на четверг в результате остановки сердца. Президент Туркменистана находился у власти с 1985 года, когда он стал первым секретарем Коммунистической партии еще советской республики Туркмении.