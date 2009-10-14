Православные и греко-католики отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Православная и греко-католическая церкви восточного обряда сегодня отмечают главный осенний праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

В его основу положено предание о явлении Божией Матери в 910 году во Влахернском храме в Константинополе (где хранилась риза Пресвятой Девы Марии, Ее головной покров и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке).

В те дни Константинополь был осажден язычниками: городу угрожало разрушение. Во время воскресного всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную ярким светом, окруженную Ангелами и сонмом святых. Царицу Небесную сопровождали святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов. Во время этого явления Пресвятая Дева со слезами вознесла молитву о спасении людей от невзгод и страданий, потом, подойдя к Престолу, продолжила свою молитву, закончив которую, сняла со своей головы белый покров (омофор) и простерла его над молящимися в храме, защищая от врагов - видимых и невидимых.

Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал "паче лучей солнечных". Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?" Епифаний ответил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь".

Богородица просила Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих его пресвятое имя и прибегающих к ее заступлению. Когда Богоматерь покинула церковь, покров стал невидимым, но в храме оставалась благодать, которая снизошла с Богородицей.

Хотя предание, положенное в основу праздника, связано с Византией, в греческий церковный календарь Покров не вошел. На Руси праздник в честь Покрова Божией Матери был установлен святым князем Андреем Боголюбским - сыном Юрия Долгорукого.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие просят у Царицы Небесной защиты и помощи.

После Покрова и до начала Филипповского поста, 28 ноября, украинцы традиционно играли свадьбы. Считается, что молодых, которые заключают в этот день брак, сама Богородица берет под свой покров и в семье будут царить любовь и согласие.

В быту праздник издавна связывали с окончанием полевых работ, в поворотом на зиму.

К Покрову завершали все работы на полях и проводили осенние ярмарки.

Казаки издавна считали Богородицу своей заступницей и покровительницей.

В Украине 14 октября отмечают государственный праздник - День украинского казачества.