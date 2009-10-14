Лондонский кинофестиваль покажет 15 мировых премьер

Ежегодный Лондонский международный кинофестиваль (London Film Festival, LFF) открывается в среду в британской столице.

Фестиваль, который проходит в 53-й раз, продлится две недели, до 29 октября.

Программа Лондонского кинофестиваля в этом году включает в себя 15 мировых, 4 международных и 23 европейских кинопремьеры. Всего же за две недели зрители смогут увидеть свыше 190 полнометражных художественных и 110 короткометражных фильмов.

Из заметных работ мирового уровня, которые увидит британская публика - обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке "Белая лента" (Das weisse Band); криминальная комедия французского режиссера Жана-Пьера Жене "Микмакс" (Micmacs a tire-larigot); история любви английского поэта-романтика Джона Китса "Яркая звезда" (Bright Star), снятая австралийкой Джейн Кэмпион.

Кроме того, в дни фестиваля пройдут показы новых фильмов братьев Коэнов, Джима Джармуша, Стивена Седерберга, Гаспара Ноэ.

Особыми пунктами программы призваны стать показ восстановленного черно-белого архивного фильма 1928 года "Подземка" (Underground) о любовной истории, разворачивающейся в лондонском метро, а также показы короткометражных фильмов для широкой публики на специальных экранах, установленных на Трафальгарской площади в центре Лондона.

В рамках LFF 28 октября в этом году впервые будет проведена специальная церемония вручения нескольких кинематографических наград, в том числе за лучший дебютный художественный фильм, за лучший новый британский фильм и за лучший документальный фильм.

"Благодаря помощи британского совета по кинематографии (UK Film Council) в этом году мы впервые вручим награду за лучший фильм фестиваля. Мы надеемся, что это поможет повысить уровень престижа Лондонского кинофестиваля", - рассказала художественный директор LFF Сандра Хеброн.

РИА "Новости"