Ющенко о госбюджете и сельском хозяйстве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, в котором констатирует резкое ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий и призывает правительство при доработке Госбюджета-2010 пересмотреть подходы к господдержке сельхозпроизводителей.

Об этом УНАИН сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что по оценке главы государства, усугублению ситуации способствовали нестабильность на рынке сельскохозяйственной продукции, отсутствие кредитования, недостаточно эффективные меры государственного регулирования этой сферы.

По убеждению Президента, для недопущения развития этих негативных тенденций необходимо учесть в проекте Государственного бюджета на 2010 год государственную поддержку агропромышленного комплекса в адекватном объеме.

«Внесенный Правительством в Верховную Раду Украины проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» закладывает как несовершенные механизмы такой поддержки, так и недостаточные ее объемы», - говорится в письме.

В частности, практически все средства на поддержку предприятий АПК сосредоточены в Стабилизационном фонде. Расходы общего фонда на эти цели, по сравнению с объемами, запланированными в бюджете на 2009 год, сокращены почти в 4 раза (с 935,2 млн. грн. до 235,5 млн. грн.).

По мнению Президента, концентрация в Стабилизационном фонде около 3,2 млрд. грн. для удешевления кредитов, финансирования инвестиционных проектов и поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе, а также решения вопросов материально-технического обеспечения бюджетных учреждений агропромышленного комплекса создает ряд рисков, которые могут нивелировать меры государственной поддержки.

Вместе с тем, отмечает Президент, предусмотренное в проекте бюджета увеличение объемов финансирования программ поддержки предприятий АПК на 1,7 млрд. грн. происходит в основном за счет роста расходов по бюджетным программам специального фонда (на 1,2 млрд. грн.), которые связаны с деятельностью Аграрного фонда. Общий объем государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий из общего и Стабилизационного фондов (в случае полного направления на нее предусмотренных в Стабилизационном фонде на эти цели средств) увеличится только на 356 млн. грн.

«Такая политика поддержки агропромышленного комплекса делает невозможным дальнейшее развитие большинства сельскохозяйственных предприятий, поскольку, по оценке Министерства аграрной политики Украины, не дает возможности даже наполовину от потребности осуществлять финансирование бюджетных программ по удешевлению стоимости привлеченных кредитов, поддержке фермерских хозяйств, животноводства, племенного дела, селекции в растениеводстве и других», - констатирует глава государства.

Кроме того, отмечает он, руководители сельхозпредприятий указывают на значительное ухудшение финансового состояния хозяйств в связи со снижением закупочных цен на аграрную продукцию.

Такая ситуация в значительной степени является следствием недостаточного внутреннего спроса на зерно, отсутствия необходимых предпосылок для реализации экспортного потенциала, увеличения завоза продукции из-за границы, неразвитости и монополизации транспортно-логистической инфраструктуры рынка.

Импорт рекордных для Украины объемов мяса, мясопродуктов и молочных продуктов привел к усугублению стагнации в животноводстве, и, как следствие, к сокращению использования зерна для откорма скота. По состоянию на 1 сентября 2009 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,6%, в том числе коров на 5,9%. Снижается производство мяса и молока.

Логистическая составляющая рынка зерна за последние годы подорожала почти вдвое, что привело к снижению закупочных цен на зерно у аграриев.

В.ЮЩЕНКО также ссылается на серьезные нарекания производителей на работу Аграрного фонда. По информации участников рынка, аграрные предприятия не имеют возможности выбирать формы контрактов для продажи зерна Аграрному фонду, который, к тому же, с опозданием оплачивает поставленную продукцию.

Также Президент указывает на то, что существует потребность в поддержке со стороны государства развития социальной сферы села. «Прошу с привлечением специалистов отрасли и представителей общественных организаций агропромышленного комплекса кардинально пересмотреть во время доработки проекта бюджета на 2010 год заложенные в нем подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных производителей и развитию социальной сферы села, предусмотрев реальные механизмы и обеспечив, по крайней мере минимально, необходимые объемы предоставления такой поддержки», - говорится в письме В.ЮЩЕНКО.