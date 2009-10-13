Во Львове выпал снег, в реках растет уровень воды

Сегодня во Львове местами выпал первый снег. В течение дня на территории города и области идут сильные осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины во Львовской области, ночью 14 октября во Львовской области ожидаются очень сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег). Местами порывы северного ветра 17 – 22 м/с. 14 октября на дорогах гололедица.

Как отмечается в сообщении, 13 – 14 октября на реках Сян и Днестр наблюдается подъем уровней воды. Местами возможен выход воды в пойму. При очень сильных дождях возможно формирование значительного стока. В горах существует угроза формирования селевых потоков.

В свою очередь, Львовский городской совет обнародовал обращение к жителям города, в котором призывает всех львовян «быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий и резким похолоданием».