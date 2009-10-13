Чудотворную Почаевскую икону привезут в Кременчуг

В рамках Всеукраинского крестного хода 25 – 27 октября в Кременчуг пребудет Почаевская икона Божьей Матери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе епархии, прибыв в Кременчуг, икона будет находиться в Свято-Успенском кафедральном соборе (Крюков). Во время пребывания иконы в Кременчуге в соборе круглосуточно будут проходить службы.

Также запланированы проведение молебнов с освящением воды, всенощное бдение и литургии.

Почаевская икона Божьей Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь православной церкви.

С 15 октября Почаевский образ Богородицы посетит епархии УПЦ в рамках Всеукраинского крестного хода.

Как сообщал УНИАН, 5 августа в Свято-Успенской Почаевской лавре проходили торжества по случаю 450-летия принесения Почаевской иконы Божьей Матери на Волынь.