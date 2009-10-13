Доллар на межбанке просел

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2615/8,2935 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,2365/8,2580 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2793/0,2809 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2787/0,2799 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 29,5260 рублей за доллар (-0,0615).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4766/1,4768 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1885/12,2330 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,1840/12,2170 грн./евро.