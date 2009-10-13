«Студенческое братство» начинает акцию по местам боев УПА

Всеукраинская молодежная общественная организация «Студенческое братство» начинает информационно-просветительскую акцию по местам антинемецких военных операций УПА 1942-43 годов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер «Студенческого братства» Олег ЯЦЕНКО, с этой целью 13 октября начнется пресс-тур по местам основных боев Украинской повстанческой армии с немцами.

По словам председателя «Студенческого братства», в ходе мероприятия, организованного накануне праздника Покрова и 67-й годовщины создания УПА, в рамках студенческой историко-краеведческой экспедиции в Ривненскую и Волынскую области ветераны УПА продемонстрируют журналистам и представителям молодежи места военных операций УПА 1942-43 годов, в частности, отрезок железнодорожного пути на железной дороге Ривне-Луцк (в районе Клевани), где во время Сталинградской битвы в конце 1942 - начале 1943 годов отряды УПА взрывали немецкие военные эшелоны.

Также, по словам О.ЯЦЕНКО, участники мероприятия увидят недавно восстановленные на средства Германии захоронения немецких солдат, убитых в боях с УПА.

По словам организатора акции, ее участники посетят местечко Колки, где с апреля по ноябрь 1943 года находился центр так называемой Колковской республики, созданной УПА на базе освобожденных от фашистов районов Ривненской и Волынской областей. Там под охраной войск УПА действовала украинская гражданская власть, работали средние и профессионально-технические учебные заведения, медицинские и бумажные предприятия, частично было восстановлено электроснабжение, а крестьяне получили землю.

Как отметил О.ЯЦЕНКО, «цель этой информационно-просветительской акции - распространение правды об Украинской повстанческой армии, которая еще в 1942 году начала борьбу против немецких оккупантов, фактически освободив значительную часть Полесья и Волыни еще до возвращения Красной армии».