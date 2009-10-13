Самовольно построенные частные дома примут в эксплуатацию

Самовольно построенные частные жилые дома примут в эксплуатацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

Согласно сообщению, с 15 октября т.г. вступает в силу Временный порядок принятия в эксплуатацию законченных строительством частных жилых домов приусадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и строениями, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, утвержденный постановлением Кабмина №1034 от 9 сентября т.г.

По словам министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ, документ устанавливает механизмы и условия принятия в эксплуатацию завершенных частных жилых домов приусадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и строениями, построенных застройщиками-физическими лицами в период с 5 августа 1992 года до 1 января 2008 года без разрешения на выполнение строительных работ, на основании заявления о принятия в эксплуатацию, поданного до 31 декабря 2010 года.

“Такие здания принимает в эксплуатацию инспекция Госархстройконтроля по месту их расположения. Она выдает застройщикам на платной основе сертификат соответствия таких зданий государственным строительным нормам”, - сказал он.

Временный порядок содержит перечень документов, которые застройщик должен подать инспекции Госархстройконтроля, которая рассматривает их в течении 10 рабочих дней.

По данным В.КУЙБИДЫ, если документы поданы не в полном объеме, заявление не рассматривается, на протяжении 10 рабочих дней после его регистрации возвращается застройщику с обоснованием отказа в выдаче сертификата. Министр подчеркнул, что по другим причинам отказ в выдаче сертификата не допускается.

Необходимость такого документа он пояснил тем, что сложный и длительный порядок землеотвода, разработки, согласования и утверждения проектной документации, оформление разрешительных документов для осуществления строительства обусловил большое количество самовольного строительства, особенно в сельской местности.

“По прогнозным оценкам, только в сельской местности количество непринятых в эксплуатацию завершенных строительством частных жилых домов приусадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и строениями составляет около 1,5 млн.”, - сказал он.

По данным министра, временный порядок даст возможность принять в эксплуатацию построенные частные жиле дома общей площадью 200 кв.м с количеством наземных этажей не более двух, с хозяйственными постройками общей площадью не более 100 кв.м, которые в техническом плане не являются сложными и построены без существенных нарушений строительных норм и правил, прав и интересов территориальных общин.

Стоимость затрат застройщиков, связанных с принятием завершенных строительном объектов в эксплуатацию будет состоять из оплаты административного штрафа за самовольное строительство в размере 170 грн. и оплаты за выдачу сертификата соответствия в размере 0,5-0,7 минимальных заработных плат. То есть общая сумма будет составлять не более 600 грн.

Выдача сертификатов соответствия для жилых домов общей площадью до 350 кв.м будет осуществляться на основании технического осмотра, для домов общей площадью более 350 кв.м – на основании технического обследования, которые будут выполняться организациями, имеющими соответствующие лицензии.