В Москве ожидается нашествие криминальных авторитетов со всего мира

В Москве готовятся к похоронам «вора в законе» Вячеслава Иванькова, по кличке «Япончик». Оперативники ожидают нашествия в столицу криминальных авторитетов со всего мира.

В последний путь «вора в законе» должны были проводить еще накануне. Однако, как сообщил источник в МВД, похороны отложили из-за ряда судебно-медицинских экспертиз. Как ожидается, Япончик будет похоронен на знаменитом Ваганьковском кладбище, где покоятся многие великие писатели, артисты, ученые, военные и политики. В том числе, Владимир Высоцкий, Александр Абдулов и Георгий Вицин. Здесь же похоронены и некоторые криминальные авторитеты. Формально, родственники Иванькова имеют полное право похоронить его на элитном недействующем кладбище, поскольку именно здесь находится могила его матери. По данным газеты «Труд» все выходные рабочие расчищали место около нее. Прощание с покойным, обещает стать масштабным действом. Российские СМИ, как один, пишут о нашествии в столицу криминальных авторитетов из России, Европы и США. Разумеется, готовятся к ответственному мероприятию и оперативники. Люди в штатском будут дежурить на кладбище и заснимут прибывших на похороны Япончика для видеоархивов.

В прессе обсуждают возможность начала новых криминальных войн в связи со смертью Япончика. Однако официальные лица из Госдумы и МВД уверяют, что если и начнется передел сфер влияния, то на безопасность обычных граждан это не повлияет.

Эхо Москвы