На Днепропетровщине обстреляли автомобиль с аудиторами АрселорМиттал

Неизвестные обстреляли из охотничьего ружья автомобиль с аудиторами «АрселорМиттал Кривой Рог» на отрезке дороги между автотрассой «Кривой Рог – Николаев» и с. Кудашовка.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области, это произошло в пятницу вечером. В автомобиле находились водитель и два аудитора предприятия – граждане Индии. Один из пассажиров получил касательное огнестрельное ранение правой голени и был госпитализирован.

Следственным отделом Криворожского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ст. 15, ч. 1, 115 ч. 1.

По информации ЦОС, начальник Главного управления МВД Украины в области генерал-майор милиции Анатолий НАУМЕНКО, который лично выезжал на место события, считает это преступление вызовом всей днепропетровской милиции и обществу и заявляет, что не допустит обострения криминогенной ситуации в регионе.

ЦОС сообщает, что в последнее время на ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» сложилась практика массового хищения продукции и в то же время умалчивания этих фактов от внимания общественности и правоохранительных органов. Такая ситуация способствовала концентрации криминогенного элемента вокруг предприятия и, как следствие, привела к разборкам во время распределения средств от реализации похищенного, считают в областной милиции.

«Это преступление, как и три других, котоорые были совершены в текущем году относительно руководителей и сотрудников предприятия будут раскрыты в ближайшее время. Это является делом чести милиции области», - отмечается в сообщении ЦОС.