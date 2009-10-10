Сегодня в Ивано-Франковске начался V съезд лемков Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, из 190 избранных на съезд прибыли 160 делегатов из 18 областей Украины.

Для делегатов и гостей съезда работают выставки: лемковской одежды, книжная, фотодокументов и кукол в национальных строях.

Участники съезда обсудят отчет коллегии Всеукраинского общества «Лемковщина», отчет контрольной комиссии, примут изменения и дополнение к уставу организации, выберут руководящие органы Всеукраинского общества «Лемковщина» и делегатов на Конгресс всемирной федерации Украинских лемковських объединений (ВФУЛО).

Справка УНИАН. Первый Всеукраинский конгресс лемков состоялся в Тернополе 6 мая 1992 года, второй – в Ивано-Франковске 7-8 июня 1997 года. Третий Всеукраинский съезд лемков проходил во Львове 9-11 ноября 2001 года, четвертый - 1-2 октября 2005 года в Тернополе.