Ющенко запретил Тимошенко набирать долгов еще на $2 миллиарда

Президент Виктор Ющенко остановил действие сразу четырех постановлений Кабмина относительно привлечения иностранных кредитов под государственные гарантии. Речь идет о подписанных Юлией Тимошенко разрешениях: государственному предприятию «Укрмедпостач» привлечь два кредита в австрийском «UniCredit Ваnk»: один - в сумме до 500 млн. евро, второй – до 85 млн. евро; НАК «Украгролизинг» - кредита в сумме не более 100 млн. долларов США в Экспортно-импортном банке Кореи, и государственному предприятию «Укрвакцина» на привлечение в «Мedic Тrust, UK» кредита размером до 800 млн. евро. Все эти кредиты должны были браться под гарантии государства Украина.

Соответствующий указ № 815/2009 “О приостановлении действия отдельных постановлений Кабинета Министров Украины” за подписью Виктора Ющенко опубликован на официальном сайте Президента.

В указе Президента в частности отмечается, что законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» установлен предельный объем государственных гарантий под кредитование в объеме, который не превышает 37 миллиардов гривен . В то же время, утверждает глава государства, по состоянию на 5 августа правительство уже навыдавало госгарантий по кредитам на 35,5 миллиардов. А остановленные Ющенко постановления КМУ должны были увеличить обязательства Украины относительно предоставления государственных гарантий почти в полтора раза.

В то же время Президент обратился в Конституционный суд с просьбой признать неконституционными все четыре постановления КМУ о привлечении дополнительных иностранных кредитов.