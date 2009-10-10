Кабмин переделил средства Стабфонда в пользу украинцев за границей

Кабинет министров Украины перераспределил средства Стабилизационного фонда на сумму 47 млн. грн. для поддержки связей с украинцами за границей.

Об этом сказано в постановлении правительства (от 7 октября 2009 г. №1054), размещенном на официальном сайте Кабмина.

Данным постановлением внесены изменения в постановление от 19 августа 2009 г. №874. В частности, запланировано 15 млн. грн. выделить Министерству иностранных дел, 20 млн. грн. – Министерству культуры и туризма, 5 млн. грн. – Министерству образования и науки, 3 млн. грн. – Государственному комитету телевидения и радиовещания и 4 млн. грн. – Государственному комитету по делам национальностей и религий.

Перераспределение средств осуществляется за счет уменьшения расходов, предусмотренных п. 16 ч. 1 ст. 76 Закона «О Государственном бюджете Украины» («создание культурно-творческого и музейного комплекса «Мистецький арсенал» - 200 млн. грн.») и увеличения расходов, предусмотренных п. 22 ч. 1 ст. 76 («другие расходы»), по направлению их для поддержки связей с украинцам за границей.

Постановлением предусматривается внести соответствующие изменения в Госбюджет. Перерасчет средств осуществляется через Государственное казначейство.