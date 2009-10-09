ГПУ взялась за строительство в Хотовском городище под Киевом

Генеральная прокуратура начала проверку законности строительства на территории исторического Хотовского городища под Киевом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

«Я поручил провести проверку прокуратуре города Киева. Закончим проверку – обнародуем», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, СМИ сообщили, что на территории Хотовского городища, где более 2,5 тысяч лет тому назад предки киевлян оборонялись от скифов, началось строительство коттеджей.

В район Феофании приехала строительная техника, которая, по наблюдениям археологов, уже разрыла значительную часть оборонного вала. «Территория городища - 31 га. Древними поселениями такой площадью не может похвастаться ни одна европейская страна. Это памятник археологии национального значения, на территории которого даже палку в землю нельзя воткнуть без ведома ученых», - сказал сотрудник Института археологии Сергей ЛЫСЕНКО.