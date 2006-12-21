В Донецкой области задержали людоедов

В г.Макеевка (Донецкая обл.) милиция и прокуратура установила факт убийства и каннибализма. Как сообщает сегодня центр по связям с общественностью УМВД Украины в Донецкой обл. виновные (женщина и мужчина) в совершении убийства, задержаны.

Как сообщили в центре, по ул. Репина в Макеевке прохожие в канализационном люке заметили останки мужского тела. Прибывшая на место следственно-оперативная группа достала из колодца части мужского тела: голову, ноги, фрагменты туловища.

Как рассказал и.о.начальника ОУР Макеевского ГУ Игорь Нестерено, в результате проведенных оперативно-розыскных работ, сотрудники правоохранительных органов установили, что к убийству причастны женщина и ее сожитель одного из соседних домов..

Во время задержания подозреваемых, последние не отпирались и признались в совершении преступления. По словам мужчины, в тот вечер мужчины выпивали, что послужило причиной ссоры и драки, подозреваемый не помнит. По его же словам, когда понял, что гость скончался, решили с сожительницей разделать человеческое тело и сложить мясо в холодильник для дальнейшего употребления.

РБК