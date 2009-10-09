Доллар на межбанке падает, евро - растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,3025/8,3285 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,цены на российскую валюту снизились – 0,2802/0,2817, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,2305/12,2680.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,4732/1,4734 (четверг - 1,4780/1,4782).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.