Реальная экономика государства формируется за пределами Киева

ІХ Львовский международный экономический форум, который состоялся в городе Трускавец 1-2 октября, стал свидетельством того, что реальная экономика Украины формируется за пределами Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам председатель Львовской облгосадминистрации, председатель Наблюдательного совета Львовского международного экономического форума Николай КМИТЬ.

«Львовский форум в этом году достиг своей цели, став мостиком между бизнесом и властью, а также между властями центральными, региональными и местными. Участники высоко оценили уровень делового общения и профессиональной дискуссии на форуме. Я уверен, что мы заложили мощную традицию – именно на местах собирать региональных лидеров из всей страны, на встречу с которыми приезжают первые лица государства. Это традиция общения на равных, это шаг центра и регионов друг навстречу другу. Это, в конечном итоге, осознание того, что реальная экономика Украины формируется за пределами Киева», - отметил Н.КМИТЬ.

Как сообщалось, ІХ Львовский международный экономический форум зарекомендовал себя как площадка для налаживания сотрудничества между бизнесом, инвесторами, властью и экспертами. В мероприятиях форума приняли участие высокопоставленные должностные лица из большинства регионов Украины. Кроме того, почти треть участников форума – представители украинского и международного бизнеса. Мощные международные финансовые организации, такие как Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития также были представлены на форуме.

В его рамках 1 октября состоялось пленарное заседание «Влияние глобального экономического кризиса на инвестиционный климат и перспективы привлечения инвестиций в региональные экономики Украины» под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а 2 октября - заседание Клуба региональных лидеров на тему «Актуальные механизмы социально-экономического развития регионов Украины», на котором председательствовала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

В течение заседания Клуба региональных лидеров состоялся реальный диалог центральной власти с местной, а также с бизнесом и инвесторами. Представители иностранных и отечественных инвесторов имели возможность поставить открытые вопросы главе правительства и внести свои предложения по улучшению инвестиционного климата в Украине.

В завершение ІХ Львовского международного экономического форума Н.КМИТЬ предложил к рассмотрению участников заседания Клуба региональных лидеров проект Меморандума о содействии региональному экономическому развитию в Украине. Совместно было согласовано, что проект Меморандума будет доработан участниками встречи и подписан на следующем заседании Клуба региональных лидеров, после чего будет передан Президенту и премьер-министру.

В форуме приняли участие около 450 участников из 20 стран мира.