В октябре возможна коррекция стоимости жилья в Киеве

В октябре т.г. возможна коррекция стоимости первичного и вторичного жилья в Киеве в пределах 1-2%.

Такое мнение УНИАН высказали в сети агентств недвижимости Real Druzi.

«Скорее всего, в октябре существенных изменений на рынке жилой недвижимости не произойдёт. Стоимость объектов, как старого, так и нового жилого фонда будет относительно стабильной – возможна лишь незначительная ценовая коррекция в пределах 1-2 %. Спрос на жильё как эконом-, так и бизнес-класса останется умеренным», - отметили в агентстве.

По данным АН, в сентябре наблюдалось оживление рынка недвижимости: спрос на жильё эконом-сегмента увеличился на 15%, а на квартиры бизнес-класса – на 20%. Тем не менее, говорить о значительном росте спроса и возвращении рынка к прежним объёмам не приходится. Как и ранее, он формировался людьми, имеющими достаточные для совершения покупки или доплаты сбережения.

Наибольшим спросом в сентябре пользовались квартиры в «недорогом» новострое в Дарницком, Соломенском, Голосеевском районах, а также квартиры, представленные старым жилым фондом на массивах, присутствовал активный интерес к жилью «бизнес-класса» в центре и Оболонском районе.

Особой популярностью среди покупателей в сентябре пользовались «недорогие» квартиры с документами в новостройках, которые были выставлены на продажу компаниями-застройщиками с конца второго квартала в некоторых районах Киева. Цены на такие квартиры были в среднем на 15-20% ниже стоимости квартир в новых домах, выставленных на продажу физическими лицами.

В агентстве отметили, что появление большого количества объектов от застройщиков по сниженным ценам в Дарницком и Соломенском районах стало причиной коррекции стоимости квартир в новых домах в сторону их удешевления. Так, в сентябре, в указанных районах наблюдалось снижение цен на новый жилой фонд в среднем на 3-4%.

По данным Real Druzi, в целом, в сентябре спрос на объекты в новых домах на массивах оставался умеренным. Приобретались, в основном, однокомнатные квартиры по цене от 75 тыс. долл., двухкомнатные - по цене от 85 тыс. долл., трёхкомнатные - стоимостью от 100 тыс. долл.

При этом в сентябре количество заявок на приобретение квартир в новых домах в пригороде, а также на жильё в таунхаусах по Киево-Святошинскому и Одесскому направлениям выросло в среднем на 10% по сравнению с августом.

В сегменте «элит» продолжалось наметившееся с лета затишье. Интерес к объектам данного класса в сентябре был незначительным. Происходили единичные просмотры и сделки.

Стоимость же аренды жилья в Киеве в октябре останется на уровне сентябрьских цен.

«Вероятнее всего, спрос на аренду жилья будет оставаться умеренным. В виду того, что объём предложений на рынке аренды жилья всё ещё превышает спрос, цены на аренду в октябре существенно не изменятся и останутся на уровне предыдущего месяца», - отметили в агентстве недвижимости.

По данным АН, в сентябре существенных изменений в стоимости арендных ставок в долларах в сегменте «эконом» и «бизнес» не происходило.

В целом, средняя стоимость аренды недорогих однокомнатных квартир на массивах составляла 2500-3000 грн., двухкомнатных - 3500-4500 грн., трёхкомнатных – 4000-5500 грн. в месяц.

Жильё класса бизнес в сентябре предлагалось к аренде за 450-600 долл. за однокомнатные, 600-700 долл. за двухкомнатные, 750-1000 долл. за трёхкомнатные.

Несколько повысилась заявленная стоимость аренды однокомнатных квартир бизнес-класса на массивах Осокорки, Позняки, Оболонь и Соломенка. Такие квартиры предлагались в среднем по цене 550 долл. в месяц. Тогда как в центре объекты бизнес-класса не подорожали.

В сегменте элитного жилья заявленная стоимость однокомнатных квартир в сентябре в среднем составляла 1000 долл., двухкомнатных – 2000 долл., трёхкомнатных – 2800-3500 долл. в месяц.

Наибольшим спросом в сентябре, как и ранее, пользовались недорогие одно- и двухкомнатные квартиры на массивах в пешеходной доступности до станции метро или с удобной транспортной развязкой в жилом состоянии, а также жильё бизнес-класса. В сегменте аренды элитных квартир количество сделок было незначительным.

В агентстве отметили, что многие арендодатели предоставляли клиентам скидки в пределах 5-10%. В среднем, размер скидки составлял 150-250 грн. для квартир эконом-сегмента, и 25-50 долл. для более качественного жилья бизнес-класса.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости. В базе компании представлено более 20 000 объектов жилой и коммерческой недвижимости г. Киева и Киевской области.