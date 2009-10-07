Ющенко едет в Крым на тактические учения ВМС
22:22, 07 октября 2009Общество
1545 0
Сообщает официальный сайт
В четверг, 8 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит тактические учения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые состоятся на Южной военно-морской базе ВМС ВС в Крыму.
Как сообщает Официальный сайт Главы государства, предусматривается ознакомление с действиями подразделений специального назначения, войск береговой обороны и морской авиации по выполнению задач по назначению во взаимодействии с армейской авиацией Сухопутных войск и истребительной авиацией Воздушных Сил, поисково-спасательных работ на море и организацией материально-технического обеспечения плавсклада ВМС Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter