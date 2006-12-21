Стоимость земли в пригороде Киева за пол года выросла на 61%

Стоимость земли в пригороде Киева с июля по декабрь 2006 года выросла в среднем на 61%, сообщили УНИАН в аналитическом отделе строительно-инвестиционной компании «Київ Житло-Інвест».

При этом наибольший рост цен наблюдался в Житомирском (Киево-Святошинский район) и Обуховском направлениях - с июля по декабрь цены за сотку выросли на 90% и 91% соответственно.

Как отмечается в сообщении компании, наименьшие темпы роста стоимости земли наблюдались в Васильковском районе Киевской области - с июля по декабрь удорожание сотки составило 23%.

По данным аналитиков, на сегодняшний день самая высокая цена на землю наблюдается в Конча-Заспе (в среднем 25682 у.е./сотка), п. Козин (в среднем 13758 у.е./сотка), п. Стоянка (в среднем 8783 у.е./сотка), п. Плюты (в среднем 8600 у.е./сотка), п. Гатное (в среднем 8455 у.е./сотка) и п. Счастливое (в среднем 8126 у.е./сотка).

В аналитическом отчете компании «Київ Житло-Інвест» отмечается, что привлекательность того или иного земельного участка на сегодняшний день определяется такими факторами:

размещение в коттеджном городке или в непосредственной близости к построенному или строящемуся коттеджному городку;

непосредственная близость к «обжитым» коттеджам (желательно новым).

Аналитики отмечают, что «все больше столичных компаний пытается освоить сегмент коттеджного строительства в связи с потенциально большой инвестиционной привлекательностью такого жилья. Если раньше акцент при строительстве делался на удаленности от Киева и наличии рекреационных зон, а проекты позиционировались в основном как «укромные уголки отдыха от городской суеты», то сейчас наблюдается тенденция «перемещения всех плюсов большого города в пригород». «Новые проекты предусматривают не только спортивные и детские площадки, кафе, пристани и пляжи, но и торгово-развлекательные и спортивно-оздоровительные центры», говорится в аналитическом отчете.

Специалисты «Київ Житло-Інвест» обращают внимание также на то, что «на сегодняшний день минимальная стоимость 1 кв. м в коттеджных городках составляет 625 у.е. («Калиновый городок», Житомирское направление), а максимальная – 4000 у.е. («Элитный», Обуховское направление)».

В отчете также отмечается, что средняя стоимость земли в самом Киеве колеблется от 10 504 у.е. в Дарницком районе до 108 063 у.е. за сотку в Печерском районе. Самое большое предложение наблюдается в Дарницком районе, а самое маленькое – в Оболонском.

При составлении отчета было проанализировано 933 земельных участка, выставленных на продажу (из них 361 участок - по Киеву и 572 - по Киевской области). Проанализировано 76 коттеджных городков в Киевской области.

Справка УНИАН. ООО «Строительно-инвестиционная компания «Київ Житло-Інвест» была основана в 2001 году. Основные направления деятельности: проектирование, строительство элитных жилых и офисных комплексов, инвестиции в строительство, управление проектами, эксплуатация жилья. Общая площадь проектов компании – свыше 215 тыс. кв. м. Основные проекты: жилой комплекс «Введенский», жилищно-офисный комплекс «Ботаник тауэрз».

В августе 2006 года градостроительным советом г.Киева были утверждены проекты строительства жилищно-офисного комплекса бизнес-класса по улице Сергея Струтинского (ориентировочная дата начала строительства – I квартал 2007 года), а также жилого дома эконом-класса на пересечении улиц Юрия Шумского и Березняковской (ориентировочная дата начала строительства – I квартал 2007 года).

В разработке также находится проект строительства жилого дома «Эмпаир тауэр» по улице Старонаводницкой (ориентировочное начало строительства – 2007 год).

Компания является членом Украинской строительной ассоциации.