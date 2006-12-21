Оппозиция в Киевсовете отобрала микрофоны у Черновецкого и Довгого

Депутаты Киевсовета начали работу сессии в условиях блокирования трибуны под звуки сирен в зале.

Как передает корреспондент УНИАН, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ предложил депутатам зарегистрироваться.

В ходе регистрации оппозиционные депутаты находились возле трибуны, поэтому они не регистрировались. Таким образом, в зале зарегистрировалось только 66 депутатов Киевсовета.

На заседании сессии было принято около 20 решений по земельным вопросам за очень короткое время и без обсуждения.

После этого народные депутаты сломали перегородку, отделявшую президиум от зала.

Оппозиционные депутаты отобрали микрофоны у О.ДОВГОГО и мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Однако О.ДОВГИЙ пытается вести сессию с переносным микрофоном.