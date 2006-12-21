Курочкин перечислил 200 тысяч на сухари

Российский бизнесмен Максим Курочкин, который по-прежнему ждет своей участи в СИЗО №13, в новом послании, переданном на волю через адвокатов, пишет о своем благотворительном взносе – 200 тысяч гривен на счет легендарного Лукъяновского СИЗО (в котором в свое время сидела лидер БЮТ Юлия Тимошенко). Макс Бешеный в письме утверждает, что по его задумке, эти деньги должны быть истрачены руководством СИЗО на улучшение условий содержания заключенных. А вот, помочь непосредственно «обитателям» СИЗО (чай, сухари, конфеты, сигареты и т. д.) Курочкину не дали. На что он решил нажаловаться лично министру юстиции Украины.

«Решением Голосеевского районного суда г. Киева мне избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Из общения с заключенными СИЗО я сделал вывод о необходимости оказания помощи фактически еще не осужденным гражданам Украины. Во исполнение этого желания по моему указанию на счет СИЗО №13 была перечислена сумма порядка 200000 грн. Я надеюсь, что эти средства помогут улучшить содержание заключенных. Кроме того, я имею желание оказать помощь непосредственно заключенным в виде обеспечения на постоянной основе самым необходимым (чай, сухари, конфеты, сигареты и т. д.). Но из общения с руководством СИЗО я понял, что это запрещено какими-то инструкциями. Зная Вас, как человека, которому небезразлична судьба граждан, в т. ч. находящихся под стражей, выражаю надежду в изыскании такого механизма, который позволит облегчить участь заключенных. Данную помощь я хотел бы сделать на постоянной основе».

Полный текст второго послания Максима Курочкина читайте тут