Тернопольская милиция открестилась от водителя, который сбил двух студенток

В тернопольской милиции опровергают информацию, что водитель, который сбил двух девушек в городе, имеет отношение к правоохранительным органам.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы областного управления милиции Сергей ШВОРНИКОВ, наезд совершил работник фирмы “Диана” Б., который ехал на личном автомобиле “Ауди”.

“Задержанный не является ни работником милиции, ни налоговиком”, - подчеркнул С.ШВОРНИКОВ.

По его мнению, конфликт с очевидцами ДТП возник после того, как задержанного посадили в автомобиль ГАИ, чтобы задокументировать ДТП.

По его словам, люди после этого обступили автомобиль и начали требовать выдать им виновника аварии. Когда же правоохранители отказались это делать, люди пытались сквозь окно вытащить мужчину.

“По большей части это были молодые люди, студенты ПТУ, среди них было немало нетрезвых”, - заметил С.ШВОРНИКОВ.

Он сообщил, что эти нетрезвые молодые люди, которые бросали бутылками из-под пива в толпу и автомобиль ГАИ, и были задержаны и доставлены в райотдел. После оформления протокола о хулиганстве их отпустили, заверил С.ШВОРНИКОВ.

Он также сообщил, что пострадавших ни среди правоохранителей, которые оттесняли людей, ни среди свидетелей аварии нет.

Два автомобиля, которые перевернули свидетели аварии, уже убраны с проезжей части. В целом в связи с инцидентом движение на улице Текстильной было парализовано около 1,5 часов.

До позднего вечера около 100 человек продолжали стоять под стенами горотдела милиции и кричать “Позор!”. Чтобы стабилизировать ситуацию, первый заместитель начальника областного управления милиции Мирослав СВИСТУН с инициативной группой направился в городскую больницу №1, чтобы те убедились, что девушки не погибли.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Тернополе был совершен наезд на двух студенток, которые переходили дорогу.

Свидетели события утверждали, что за рулем был правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения. Возмущенные очевидцы ДТП перевернули автомобиль водителя, который сбил девушек, а также автомобиль ГАИ, который прибыл на место события.

После этого около 150 человек пошли к городскому отделу милиции, требуя наказать виновника аварии, и отпустить людей, которых, как они утверждают, задержали ОМОНивцы на месте события, отгоняя свидетелей ДТП от машин.

Представитель правоохранительных органов, который вышел к людям, заверил, что виновник ДТП задержан, а никаких свидетелей аварии не задерживали.

По данным правоохранителей, девушки, которых сбил правоохранитель, остались живы, хотя их состояние критическое, они находятся в реанимации.