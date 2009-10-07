В Ужгороде похитили 10 картин известных художников

В Ужгороде похитили 10 картин известных закарпатских художников стоимостью 135 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ УМВД в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, с соответствующим заявлением в милицию обратилась 60-летняя жительница областного центра. По словам женщины, из ее квартиры на ул. Грушевского в Ужгороде, где несколько дней никого не было, неизвестные злоумышленники похитили 10 картин закарпатских художников.

По предварительному заключению, воры попали в квартиру, повредив сердцевину замка на входных дверях.

Среди исчезнувших картин есть полотна основоположника закарпатской школы живописи Иосифа БОКШАЯ, сообщают в отделе.

Стоимость похищенных картин в настоящее время оценивают эксперты, но уже сейчас фигурирует минимальная сумма в 135 тыс. грн. Воров разыскивают представители правоохранительных органов.