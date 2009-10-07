В Украине - месячник добровольной сдачи оружия и взрывчатки

Министерство внутренних дел Украины с 1 по 31 октября проводит месячник добровольной сдачи гражданами оружия, боеприпасов, взрывчатки и специальных средств, которые находятся на незаконном хранении.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как сказано в сообщении министерства, "граждане, добровольно обратившиеся в милицию для сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств, которые хранятся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности". "Если гражданин в указанный срок добровольно сдал в органы внутренних дел охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем он имеет возможность после оформления соответствующих документов зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях", - отметили в МВД.

В то же время правоохранители отмечают, что устройства отечественного производства для отстрела патронов, заряженных резиновыми пулями несмертельного действия, регистрируются в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины.

За детальными разъяснениями граждане могут обратиться к работникам разрешительной системы или участковым инспекторам милиции.