Ющенко принял участие в праздновании Хануки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Центральную синагогу в Киеве, где сегодня киевляне-евреи отмечают свой религиозный праздник Ханука.

Как сообщает пресс-служба Президента, глава государства поздравил евреев с этим праздником и пожелал всем, кто празднует Хануку, крепкого здоровья, мира и счастья.

В поздравительном слове В.ЮЩЕНКО отметил, что Ханука – почет героизму людей, которые отстояли свое право на собственную веру. Он подчеркнул, что свыше двух тысяч лет два чуда наполняют сердца еврейского народа гордостью и радостью. Первое – это то, что простые крестьяне и ремесленники, плохо вооруженные и необученные, победили профессиональную армию завоевателей. «Так утвердилась сила добра, сила света над силой тьмы», – отметил он.

Второе чудо, которое сопровождает еврейский народ, – божественная сила света, который пылал ярким пламенем восемь дней. «Это те символы, которые передаются из поколения в поколение», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что в истории украинского и еврейского народов есть много общих страниц. «Леся Украинка когда-то писала о том, что украинский народ борется за свою независимость, как Израиль когда-то боролся за независимость своего народа», – отметил Президент, добавив, что «независимо от нации, от того, где мы родились и сколько нам лет, мы одинаково воспринимаем радостно добро и ненавидим зло».

В.ЮЩЕНКО также принял участие в зажжении центральной свечи ханукии.