"Мы говорим - нефть, подразумеваем доллар"

Чиновники стран Персидского залива и России опровергли факт проведения переговоров о возможном отказе от долларовых расчетов за нефть, сообщает Reuters.

В частности, об этом заявили президент Центробанка Саудовской Аравии Мухаммад аль-ЯССЕР и заместитель министра финансов России Дмитрий ПАНКИН.

Ранее газета The Independent написала, что страны Персидского залива, а также Китай, Россия, Япония и Франция начали разработку плана отказа от ведения расчетов за нефть в долларах. М.аль-ЯССЕР назвал статью, опубликованную газетой, "абсолютно неправильной".

По данным газеты, министры финансов и президенты центральных банков стран, занятых в переговорах, намерены привязать стоимость нефти к корзине валют, в которую должны войти японская иена, китайский юань, золото, возможно, рубль, а также единая для Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Катара валюта, создание которой еще только планируется.

Согласно планам нефтедобывающих государств, отказ от доллара должен произойти к 2018 году. По данным The Independent, окончательный состав корзины валют, на основе которой будет рассчитываться стоимость нефти, пока не утвержден. Заинтересованность в отказе от долларовых расчетов также выразили Бразилия и Индия.

Публикация статьи The Independent вызвала обвал стоимости доллара на мировом валютном рынке. Как отмечает Reuters, до публикации материала евро торговался на уровне 1,4662 доллара, но впоследствии подорожал до 1,4749 доллара.

Снижение стоимости доллара традиционно сказалось и на ценах на нефть. Так, стоимость нефти марки WTI с поставкой в ноябре на товарно-сырьевой бирже NYMEX сегодня выросла на 60 центов - до 71,01 доллара за баррель.