В Греции арестован один из украинских моряков

Следователем береговой охраны портовой администрации порта Сирос арестован второй помощник капитана судна „Santana”, выполнявший функции вахтенного помощника капитана на момент столкновения с этим сухогрузом греческого судна „Captain Mihalis”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Посольства Украины в Греческой Республике.

Арестованному выдвинуто обвинение в нарушении правил эксплуатации судна, что привело к столкновению с другим плавсредством, а также в непреднамеренном убийстве человека (кока греческого судна, гражданина Греции) из-за халатного выполнения служебных обязанностей. Дело передано в производство окружной прокуратуры о.Наксос.

Посольство поддерживает связь с капитаном судна „Santana”, арестованным вторым помощником капитана и греческим адвокатом, который защищает украинских моряков. Жалоб на действия компетентных греческих органов у граждан Украины и их адвоката нет, переводчиком украинские моряки обеспечены, проинформировали в МИД.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2009 года в Эгейском море вблизи острова Амортос (Греция) столкнулись сухогрузное судно «Santana» под флагом Мальты (экипаж – 20 граждан Украины) и судно «Captain Mihalis» (экипаж – девять человек) под флагом Греческой Республики.

В результате столкновения греческое судно затонуло на месте, один из членов экипажа погиб. Остальная команда (восемь человек) были спасены вертолетом береговой охраны Греции.

Судно с украинским экипажем своим ходом под сопровождением катера береговой охраны направилось в порт Сирос (Греция).