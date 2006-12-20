Универмаг ”Украина” купили ирландцы

Ирландская компания «Квинн Групп» («Quinn group») приобрела 93% акций столичного торгового центра (ТЦ) ОАО «Универмаг «Украина» у компании «NCH Advisors», осуществлявшей управление ТЦ с момента его реконструкции в 2003 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор ООО «Квинн Пропертиз Юкрейн» Владимир ШИНИН.

В свою очередь глава компании «Quinn group» Шон КУИНН (Sean QUINN) сообщил, что сумма сделки составила 59 млн. долл. По его словам, «Квинн Групп» «не имеет определенных сроков окупаемости этих инвестиций, и нас это не беспокоит. У нас существует достаточно других источников средств».

Ш.КУИНН также сообщил, что возглавляемая им компания планирует инвестировать на протяжении года 1 млрд. долл. в проекты в России, Украине, странах Восточной Европы и в Индии. «Что касается инвестиций в недвижимость, то «Quinn group» намерена инвестировать не только в киевскую недвижимость, но и в объекты, расположенные по всей Украине», - добавил Ш.КУИНН.

Как отмечается в пресс-релизе, распространенном «Квинн Пропертиз Юкрейн», компания надеется на позитивное сотрудничество с персоналом и арендаторами универмага «Украина».

Как отметил В.ШИНИН, новые владельцы универмага "Украина" не планируют проводить его ребрендинг и перепрофилировать торговый центр. Это приобретение пополнит портфолио недвижимости «Quinn group» в Украине и России, которое в настоящий момент включает деловой центр, складские помещения и торговые объекты. Приобретение универмага «Украина» приведет к росту влияния группы в Киеве, поскольку она уже приобрела бизнес-центр «Леонардо» в начале этого года, отметил В.ШИНИН.

Справка УНИАН. «Quinn group» (главный офис в Ирландии) является международной организацией, интересы которой представлены в ряде секторов промышленности в Центральной и Западной Европе, включая финансовые услуги, гостиничный бизнес, управление недвижимостью, производство цемента и др.

Компания является лидером по производству стеклянной тары для пищевых продуктов и напитков в Ирландии и Великобритании, а также ведущим производителем строительных изоляционных материалов. «Quinn group» - лидер на европейском рынке по снабжению батареями парового отопления и производству пластика для промышленного и хозяйственного использования. В настоящий момент, одновременно с расширением сфер своей деятельности, группа занята закупками коммерческой собственности в странах с развитой и развивающейся экономикой.

Универмаг "Украина" был закрыт на реконструкцию в апреле 2002 года, она завершилась в апреле 2003 года. Генеральным подрядчиком по строительству выступила холдинговая компания "Киевгорстрой", победившая в международном тендере. Открытие реконструированного универмага состоялось 17 декабря 2003 года. После реконструкции его площадь увеличилась в 2 раза и составляет 42,291 тыс. кв. м.