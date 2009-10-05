Кабмин утвердил План развития общего среднего образования

Правительство на своем внеочередном заседании приняло пакет нормативно-правовых актов, направленных на развитие общего среднего образования в Украине.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ, в частности, Правительство утвердило План действий по развитию общего среднего образования на 2009-2012 годы, Концепцию государственной программы развития внешкольного образования на 2010-2014 годы, меры по введению внешнего независимого оценивания и мониторинга качества образования.

Также правительственные чиновники приняли решение об установлении надбавок педагогическим работникам общеобразовательных учебных заведений в размере 20% должностного оклада, а также о завершении строительства помещений общеобразовательных учебных заведений с высокой степенью готовности.

Постановлением правительства также создан Совет директоров общеобразовательных учебных заведений при Кабинете Министров Украины.

Кроме того, Кабинет Министров утвердил Положение о группах продленного дня общеобразовательных учебных заведений, Положение о дошкольном учебном заведении – Центре развития ребенка и типичных штатных нормативах дошкольных учебных заведений.

Вместе с тем, на заседании решены вопросы приобретения продуктов питания бюджетными учреждениями, в частности, школами, и обязательной сертификации продуктов школьного ассортимента.