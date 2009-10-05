Украина и ЕС начали 8-й раунд переговоров о зоне свободной торговли

В Брюсселе проходит 8-й раунд переговоров между Украиной и Европейским Союзом о зоне свободной торговли.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Представительстве Украины при ЕС, переговоры будут проходить с 5 по 9 октября.

Делегацию Украины возглавляет заместитель министра экономики Валерий ПЯТНИЦКИЙ, делегацию ЕС – директор Генерального директората Еврокомиссии «Торговля» Ева СИНОВЕЦ.

В ходе переговоров, которые будут проходить в рамках рабочих групп, стороны обсудят вопросы тарифного предложения, конкуренции, государственных закупок, услуг, устойчивого развития, государственной помощи и др.

Предыдущий, 7-й раунд переговоров, проходил в Киеве с 30 июня по 3 июля этого года.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2008 года Украина и ЕС начали переговоры о создании зоны свободной торговли, которая должна стать составляющей нового Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ранее стороны планировали завершить переговоры до конца этого года, однако в МИД Украины считают, что вопрос зоны свободной торговли до конца года согласовать не удастся.