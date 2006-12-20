В Украине ожидается морозная погода

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, прогнозируется переменная облачность (в западных областях облачно с прояснениями). Без осадков, лишь ночью на Закарпатье и Прикарпатье небольшой снег. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в восточной части до 12° мороза, на крайнем западе страны от 4° мороза до 1° тепла; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла; на юге Крыма ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

22-23 декабря - облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем 23 декабря на севере Левобережья временами небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью на Левобережье, в Николаевской и Одесской областях 22 декабря 4-9° мороза, на востоке страны до 12°, 23 декабря 1-6° мороза; на остальной территории 22 декабря 2-7° мороза, 23 декабря от 4° мороза до 1° тепла; днем в Украине от 3° тепла до 2° мороза, 22 декабря в восточных областях до 4° мороза; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

24-25 декабря - на Левобережье небольшой снег (днем 24 декабря и ночью 25 декабря в восточных областях умеренный), на остальной территории местами небольшой снег, лишь в западных областях преимущественно без осадков. Температура в восточных областях ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на остальной территории 24 декабря ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, 25 декабря на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, в южной части днем до 5° тепла.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°; по области ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

22-23 декабря - облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 22 декабря 2-7° мороза, 23 декабря от 4° мороза до 1° тепла; днем от 3° тепла до 2° мороза.

24-25 декабря - местами небольшой снег (ночью 25 декабря повсюду). Температура 24 декабря ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, 25 декабря на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.