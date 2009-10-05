В городе Торезе Донецкой области за изнасилование несовершеннолетней задержаны два наркомана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Торезского городского отделения милиции, жертвой насильников стала 13-летняя местная жительница. Со слов потерпевшей, в тот день она отправилась погулять со своим парнем. А спустя пару часов молодой человек предложил заглянуть к своим друзьям – двум братьям, жившим неподалеку. Уже в гостях у молодых людей созрела мысль покурить «травки», тем более что далеко ходить не надо было: конопля росла прямо в огороде заброшенного соседнего дома.

«Молодые люди по кругу пустили «трубку мира». Когда с работы возвратилась мать юных наркоманов, «квартет» переместился в заброшенный дом. Так как на улице похолодало, молодой человек девушки вышел домой за курткой. Оставшиеся два брата воспользовались ситуацией и накинулись на девушку, которая не смогла отбиться от насильников”, - говорится в сообщении.

После произошедшего потерпевшую отпустили, но пригрозили с ней расправиться, если она кому-либо расскажет о случившемся.

«На грязную, заплаканную 13-летнюю девушку обратили внимание проезжающие на автомобиле мужчины. Они уговорили ее рассказать о случившемся, и предоставили свой мобильный телефон, чтобы она смогла вызвать сотрудников милиции”, - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время оба насильника арестованы, им предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: изнасилование малолетней; насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах, совершенное в отношении малолетней; незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств; организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств с привлечением несовершеннолетнего; склонение к употреблению наркотических средств несовершеннолетнего.

В пресс-службе отметили, что по последней статье будет привлекаться и парень девушки, который за «любимой» так и не вернулся.