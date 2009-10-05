Уровень безработицы в США вскоре превысит 10%

Бывший председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Алан Гринспен считает, что уровень безработицы в США вскоре превысит отметку в 10%. Об этом он заявил в программе This Week на телеканале ABC. При этом экс-главу ФРС больше всего беспокоят эффекты "долговременной" безработицы: около трети безработных американцев не имеют работы уже более полугода.

"Пугающим" А.Гринспен назвал последний статистический отчет Министерства труда США, согласно которому безработица в стране выросла до 9,8% - максимальной отметки с 1983 г.

Вместе с тем А.Гринспен заявил, что его уверенность в американской экономике еще более окрепла за последние два месяца. Сегодня он считает, что рост ВВП США в III квартале 2009 г. достигнет 3%, тогда как в начале августа А.Гринспен прогнозировал рост в 2,5%.

Во II квартале с.г. ВВП США снизился на 0,7%. По заявлениям американских чиновников, экономика прошла "дно" в августе с.г. и начала медленное восстановление, хотя эксперты полагают, что это, скорее, "техническое" восстановление.

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