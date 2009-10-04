В Херсоне создадут сквер для ветеранов

Мэрия Херсона планирует создать в областном центре специальный сквер для ветеранов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, создать сквер для ветеранов пообещал городской голова Владимир САЛЬДО во время встречи с ветеранами войны и труда.

В частности, с предложением по обустройству специального сквера с площадкой для проведения встреч ветеранов и выступлений ветеранских клубов у Дома культуры судостроителей выступила руководитель клуба ветеранов «Патриот Отчизны» Тамара ЖИРНОВА.

«Главный наш праздник сегодня в том, что мы дожили до этого возраста и продолжаем в свои 80 и больше жить полноценной жизнью», - подчеркнула она.

«Я возьмусь за решение этого вопроса, думаю, что в ближайшее время нам удастся открыть этот сквер для ветеранов», - отметил городской голова.

В г. Херсоне проживает около 90 тысяч людей преклонного возраста, из них 13,2 тыс. – ветераны войны, 44,25 тыс. – дети войны, 26,12 тыс. – ветераны труда.

Население Херсона составляет около 300 тыс. человек.