Литвин: такие города как Умань должны иметь особый статус

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что город Умань, и подобные ему города, должны иметь особый статус.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом Председатель ВР сказал, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области, и, в частности, в Умани, где праздновался День города.

Как отмечается в сообщении, поздравляя жителей Умани с праздником, В.ЛИТВИН подчеркнул, что их город, расположенный в центре Украины, имеет колоритную, временами трагическую историю.

По словам В.ЛИТВИНА, город Умань и Софиевка его давно приворожили, но сейчас руководителя парламента приятно поразили дух коллективизма, открытость людей.

По мнению Председателя ВР, это очень важно в такое непростое время. Он поблагодарил всех, кто сегодня живет и работает в городе, с уважением вспомнил основателей Умани, – тех, кто поднимал город из руин.

По случаю Дня города В.ЛИТВИН передал медицинское оборудование реабилитационному центру для ветеранов войны и труда, который накануне открыт в городе.