В мире возрастает роль развивающихся стран, констатирует новый вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Средней Азии Филипп Ле УОРУ. Такое мнение он высказал в интервью «Зеркалу недели».

Он отмечает, что нынешний кризис является первым с ХІХ века, при котором мировая экономика выходит из экономического спада в результате восстановления рынков развивающихся стран.

«Сдвиг глобального потребления в сторону Китая и других развивающихся рынков - ключевой фактор для крайне необходимого восстановления глобального равновесия. Это и огромная возможность, и серьезнейший вызов для высших должностных лиц этих стран», - отметил Ф. Ле УОРУ.

Представитель ВБ подчеркнул, что мир до кризиса характеризовался исторически высокими темпами роста и огромным несоответствием в темпах роста между развивающимися и развитыми экономиками.

«Регион Центрально-Восточной Европы и бывшего Советского Союза оказался одним из самых быстро растущих на планете. Но как мы знаем, при этом была аккумулирована огромная степень уязвимости в результате чрезмерного, финансируемого из-за рубежа роста кредитования, больших внешних дисбалансов и недостаточно сильных финансовых институтов», - отметил УОРУ.

«Посткризисная тенденция может быть менее сильной, но, будем надеяться, более устойчивой. Общий и сбалансированный рост остается сложной задачей как для нашего региона, так и для мировой экономики», - добавил он.