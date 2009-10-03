Ющенко принял участие в освящении часовни в Луганской области

16:42, 03 октября 2009
Общество
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И подарил для нее икону

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей принял участие в церемонии освящения часовни Вознесения Христова.

Как сообщает сайт главы государства, часовня расположена в селе Свердловка Луганской области, на месте, где находилась Свято-Воскресенская церковь.

Церковь была освящена в 1841 году и разрушена в 1939 году.

В.ЮЩЕНКО также подарил для часовни икону Вознесения Христова.

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