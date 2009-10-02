Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках 2 октября понизились, сообщает Reuters.

Цена фьючерсов с поставкой в ноябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange) понизились на 1,12 долл. - до 68,07 долл. за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в ноябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,87 долл. - до 69,95 долл. за баррель.