Мэрия предлагает Киевэнерго сделать запас мазута за счет долгов населения

Киевская городская государственная администрация предлагает компании «Киевэнерго» сделать запас мазута на период отопительного сезона за счет средств, которые будут поступать от погашения населением долгов за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании коллегии КГГА первый заместитель председателя горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Тему запасов мазута на ТЭЦ затронул во время заседания коллегии руководитель «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ во время доклада о готовности компании к новому отопительному сезону.

По его словам, на сегодняшний день единственная остающаяся проблема, – создание десятидневного запаса мазута. Э.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что городу необходимо иметь на сезон 76,8 тыс. тонн мазута, на закупку которого нужно около 280 млн. грн.

А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что не видит иного выхода из ситуации как закупить мазут за счет средств, которые поступят от погашения долгов за потребленные коммунальные услуги.

«В случае стопроцентной текущей проплаты за тепло все средства, которые приходят за долги прошлых лет, идут на закупку мазута. Вы получаете 100% текущей проплаты и получаете свыше 2-5-10% задолженности за минувшие годы. Вот эти 2-10% вы направляете на закупку мазута», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, обращаясь к Э.СОКОЛОВСКОМУ, еще раз подчеркнув, что не видит иного пути решения этой проблемы.