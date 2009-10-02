На межбанке резко подпрыгнул евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,3510/8,3960 грн./долл., к 11:00 цены выросли – 8,4160/8,4640 грн./долл., и к 12:00 достигли значений 8,4750/8,5080 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2770/0,2790 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись - 0,2787/0,2809 грн./рубль, и к 12:00 составили 0,2807/0,2824 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 30,1525 рублей за доллар (+0,0650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4530/1,4532 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1340/12,2035 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 12,2410/12,2945 грн./евро, и к 12:00 достигли уровня 12,3350/12,3735 грн./евро.