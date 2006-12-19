Украина станет членом ВТО не раньше лета

Министр экономики Украины Владимир МАКУХА прогнозирует, что Украина станет членом ВТО не ранее середины лета 2007 года.

Об этом министр сказал в интервью журналистам сегодня во время перелета с Сеула в Киев.

В.МАКУХА напомнил, что с понедельника в Женеве походят неофициальные переговоры с основными странами, «которые заинтересованы в этом процессе».

По его словам, на этих встречах обсуждаются процессы верификации документов и проблемы, которые остается решить Украине. В частности, это касается проблемы поддержки сельского хозяйства, проблемы поставки говядины и свинины в США, проблемы с ограничением на вывоз зерна, и так далее.

Он подчеркнул, что есть перспективы решения этих вопросов.

Комментируя заявление Президента, В.МАКУХА подчеркнул, что более реальной есть середина следующего года. «Даже если мы решим все технические вопросы, останутся технические вопросы со стороны ВТО», - сказал он.

В.МАКУХА привел пример Вьетнама, как там реализовывался вопрос вступления в эту организации.

Он напомнил, что Вьетнам в июне полностью завершил процесс согласования, принял все необходимое законодательства – сделал все, что необходимо для вступления в ВТО. В конце ноября состоялось заседание официальной рабочей группы и только в январе будет заседание генеральной сессии – где будет официальное решение о вступлении.

То есть, по его словам, после завершения всех необходимых процедур, необходимо еще приблизительно полгода.

Отвечая на вопрос, когда Украина закончит все согласования, В.МАКУХА сказал, что во время визита правительственной делегации США шла речь о феврале, но «мы поняли, что та сторона еще не достаточно готова – то есть процедуры верификации будут длиннее, чем мы рассчитываем». «Мы понимаем так, что в средине января закончится процедура верификации, после этого в феврале состоится заседание рабочей группы и после этого, где-то в конце июня-июля – генеральный совет», - подчеркнул он.

Он также сказал, что если сегодняшние неофициальные переговоры не принесут полного согласования, то следующий раунд состоится в середине января.