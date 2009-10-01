На проценты по долгам Украина могла бы содержать и армию, и медицину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что на обслуживание внутренних и внешних заимствований страны в 2010 году пойдет больше средств, чем на финансирование обороны и здравоохранения, вместе взятых.

Такое мнение он высказал в специальном выпуске программы «Общественный диалог» на Львовской областной телерадиокомпании, сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента.

В.ЮЩЕНКО указал на стремительный рост внутреннего и внешнего государственного долга, на обслуживание которого будут расходоваться огромные средства бюджета 2010 года.

«В 2010 году обслуживание внутренних и внешних заимствований страны, которые взяло нынешнее правительство, будет стоить больше, чем финансирование расходов на оборону и здравоохранение, вместе взятых», - сказал Президент.

В целом во время программы В.ЮЩЕНКО дал ключевые оценки экономического положения страны.

Он подчеркнул, что кризис является шансом перестроить экономику, и для этого необходимо осуществлять эффективные реформы, чего правительство не делает. Свидетельствами этого является продолжение слабой бюджетной политики, которая «стала угрозой номер один для экономической стабильности государства». «Отсутствие реформ сегодня трансформирует кризис в следующий год», - констатировал Президент.

В частности, он обратил внимание на непрофессиональный подход к разработке государственного бюджета текущего и следующего года. «Дефектный некомпетентный бюджет в этом году, который был принят по просьбе правительства, а затем не был сбалансирован, стал тормозом номер один для экономики страны», - убежден В.ЮЩЕНКО.